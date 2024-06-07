Україна використовує всі можливості для навчання пілотів на F-16 – ЗСУ
Україна наразі використовує всі слоти для підготовки пілотів та інженерів для винищувачів F-16, які надають країни-партнери, як в Європи, так і за океаном. Про це в ефірі телемарафону заявив речник командування Повітряних Сил ЗС України Ілля Євлаш, повідомляє Армія Інформ.
Речник прокоментував інформацію західних ЗМІ про те, що українцям не вистачає місць для навчання у чотирьох країнах, залучених до програми підготовки.
"Іноземні країни готують і своїх пілотів, є велика потреба і в підготовці українських фахівців, як пілотів, так і інженерів. Звісно все це потребує додаткових зусиль, в тому числі це і перенавчання, і навчання з нуля, і модернізація систем літаків. Все це потребує додаткових місць", — сказав Євлаш.
Він наголосив, що Україна очікує, що наші партнери продовжать і надалі готувати українських фахівців.
Євлаш також розповів, як триває підготовка за кордоном українських пілотів та технічних фахівців.
"У нас є декілька етапів. Власне вони всі заповнені. Перший етап — наземна підготовка та мовні курси. Другий етап — підготовка на легкомоторних літаках і третій етап — безпосередньо на F-16, це завершальний етап. Залишається низка бюрократичних процедур, технічних нюансів. Чекаємо літаки якнайшвидше", — додав речник.