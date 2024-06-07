Україна використовує всі можливості для навчання пілотів на F-16 – ЗСУ

Україна наразі використовує всі слоти для підготовки пілотів та інженерів для винищувачів F-16, які надають країни-партнери, як в Європи, так і за океаном. Про це в ефірі телемарафону заявив речник командування Повітряних Сил ЗС України Ілля Євлаш, повідомляє Армія Інформ.

Речник прокоментував інформацію західних ЗМІ про те, що українцям не вистачає місць для навчання у чотирьох країнах, залучених до програми підготовки.

"Іноземні країни готують і своїх пілотів, є велика потреба і в підготовці українських фахівців, як пілотів, так і інженерів. Звісно все це потребує додаткових зусиль, в тому числі це і перенавчання, і навчання з нуля, і модернізація систем літаків. Все це потребує додаткових місць" , — сказав Євлаш.

Він наголосив, що Україна очікує, що наші партнери продовжать і надалі готувати українських фахівців.

Євлаш також розповів, як триває підготовка за кордоном українських пілотів та технічних фахівців.