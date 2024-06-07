У Кабміні розповіли про очікування від саміту НАТО у Вашингтоні

В уряді України заявили, що покладають багато сподівань на саміт НАТО у Вашингтоні, який відбудеться у липні. Про це в інтерв’ю Politico заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, повідомляє Європейська правда.

Видання нагадує, що 9-11 липня у Вашингтоні 32 країни-члени НАТО зберуться у Вашингтоні, щоб відсвяткувати 75-ту річницю Альянсу.

Саміт буде зосереджений в основному на розбудові оборонного виробництва та досягненні цілей оборонного бюджету перед обличчям загроз з боку Росії. Але допомога Україні також буде пріоритетом, і український президент Володимир Зеленський планує приєднатися до зустрічі.

"Україна очікує рішень, які допоможуть значно зміцнити оборону країни і здатність відбивати російську агресію, а також стануть запобіжником від повторних нападів у майбутньому" , – сказала Стефанішина.

Крім того, за її словами, у Києві очікують "конкретних рішень щодо членства України в НАТО в пакеті з іншими гарантіями безперервності військової допомоги та підвищення оперативної сумісності".

Віцепрем’єрка зазначила, що Україна хоче скористатися можливістю, щоб просувати конкретні, практичні ініціативи, які б забезпечили надійні системи протиповітряної та протиракетної оборони на всій її території.