Росіяни вдарили по приватному будинку на Полтавщині, з-під завалів врятували жінку

7 червня російська армія вдарила по приватному будинку в Полтавському районі, з-під його завалів врятували жінку, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.



"Росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру в Полтавському районі".

За попередньою інформацією, окупанти влучили у приватний будинок. Напередодні Повітряні сили попереджали про ракету через Сумщину в напрямку Полтавської області.

Оновлення: О 16.13 Пронін нанисав, що з-під завалів зруйнованого будинку врятували жінку. Вона в лікарні у важкому стані. Також очільник ОВА додав, що удамки ракети пошкодили навколишні будинки. Наразі триває рятувальна операція.