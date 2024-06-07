Українських біженців в Естонії позбавлять права на безкоштовний проїзд автобусами повітових ліній

Українських біженців в Естонії готуються позбавити права на безкоштовний проїзд на автобусах повітових ліній, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у постанові міністерки у справах регіонів Пірет Гартман, повідомляє ERR.

Гартман обґрунтувала своє рішення тим, що українцям, які приїхали в Естонію, вже не потрібні запроваджені пільги для адаптації до нового середовища.

Постанова міністра у справах регіонів, згідно з якою максимальна ціна одноразового квитка на повітових автобусних лініях могла б становити 10 євро, а максимальна вартість проїзного на 30 днів – 150 євро, стосується і українських біженців.

"Українські біженці виключені з переліку осіб, які мають право на безоплатний проїзд на автобусах повітових ліній", – ідеться в пояснювальній записці до постанови.

Пірет Гартман сказала, що, оскільки українці мають такі самі права на отримання соціальних гарантій і різних субсидій, що й громадяни Естонії, то було вирішено, що стосовно проїзду в громадському транспорті до біженців слід ставитися так само, як і до своїх громадян.

За словами Гартман, у певні роки, це, звісно, було обґрунтовано, щоб ті, хто залишив свої домівки через війну, отримали в країні максимальну допомогу для швидшої адаптації до нового середовища.

Вона додала, що цей період триває вже кілька років, і суспільство зробило все, щоб українці, які приїхали в Естонію, змогли працевлаштуватися, знайти житло та опанувати естонську мову.

"Сьогоднішня домовленість полягає в тому, щоб до українців застосовувалися ті самі правила, що й до громадян Естонії", – сказала міністерка.

Право на безкоштовний проїзд українських біженців на автобусах повітових ліній було встановлено Транспортним департаментом 8 березня 2022 року.

Нагадаємо, на початку цього року рада Вільнюського самоврядування продовжила українцям право безоплатно користуватися громадським транспортом на 2024-ий рік.

Міська рада литовського Каунаса також вирішила продовжити пільговий режим проїзду у громадському транспорті для українських біженців.