Spiegel: Бундесверу не вистачає 75 тисяч солдатів для виконання планів НАТО

Потреби Бундесверу в особовому складі, за оцінкою Міністерства оборони Німеччини, є більшими, ніж вважалось раніше, з огляду на схвалені у 2023 році оборонні плани Північноатлантичного Альянсу, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомила газета Spiegel з посиланням на конфіденційні документи Міноборони ФРН.

Як пише видання, на саміті Альянсу у Вільнюсі минулого року були узгоджені нові оборонні плани, на основі яких військові розрахували конкретні вимоги до країн НАТО.

Згідно зі звітом німецьких збройних сил, на який посилається Spiegel, вимога НАТО "про додаткові війська корпусів і дивізій, а також бригад, зокрема сили підтримки" означає додаткову потребу в 75 тисяч солдатів для Бундесверу.

В іншому внутрішньому звіті Міністерства оборони Німеччини йдеться про те, що плани Альянсу вимагатимуть збільшення чисельності німецького особового складу з попередніх 203 тисяч до "більш як 272 тисяч військовослужбовців".

Наступного тижня голова Міноборони ФРН Борис Пісторіус хоче представити свої пропозиції щодо реформи військової служби, яка дозволить залучити більше новобранців до Бундесверу.

За даними Spiegel, в його плани входить розсилка анкети всім 18-річним громадянам Німеччини, які повинні будуть надати інформацію про свою фізичну підготовку та інтереси, а також вказати, чи можуть вони уявити собі майбутнє в Бундесвері.

Для повнолітніх чоловіків-німців анкета буде обов'язковою, а тим, хто її не заповнить, загрожуватиме штраф, пише видання. З-поміж зацікавлених у службі в Бундесвері планують щороку відбирати до 10 тисяч призовників.

Стаття Spiegel з'явилась на тлі проблем Бундесверу з пошуком достатньої кількості солдатів. Наприкінці минулого року їхня кількість скоротилася до 181 500 людей, тоді як за планом до 2031 року чисельність збройних сил Німеччини має зрости до 203 тисяч військовослужбовців.