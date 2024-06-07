Франція відзвітувала за надіслану Україні військову допомогу у перші місяці 2024 року

Міноборони Франції оновило перелік військової допомоги, наданої Україні, зосередившись головним чином на постачаннях в перші чотири місяці цього року, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у відповідному звіті Міноборони Франції.

4 березня Франція вперше опублікувала кількісний список військової техніки, поставленої в Україну в період з 24 лютого 2022 року по 31 грудня 2023 року.

Наразі цей список оновлений і включає поставки, здійснені до 1 травня 2024 року.

За чотири місяці Франція поставила Україні військового обладнання на загальну суму 420 млн євро, до яких слід додати 900 млн євро, сплачених до Європейського фонду миру, тобто військова підтримка з 1 січня 2024 року становить понад 1,32 мільярда євро.

Зокрема, Франція постачала у перші місяці року пайки (понад 100 тисяч одиниць), прилади нічного бачення (1 526 одиниць), 15 протитанкових систем Milan, 34 броньовані та медичні автотранспортні засоби, 5 вантажівок TRM 10 000, 19 катерів Zodiac Futura, 60 розвідувальних БПЛА, малокаліберну зброю, пальне, боєприпаси.

Також Франція постачала бомби класу "повітря-земля". Такі постачання цього року здійснювалися вперше. Зокрема, йдеться про 63 бомби Mk81 і керовані бомби AASM, кількість яких не розголошується.

Ці фінансові зусилля супроводжуються діями у сфері підготовки персоналу, оскільки з початку року майже 2 000 українських солдатів вже пройшли підготовку в арміях Польщі та Франції.

"Водночас Франція робить свій внесок у безпеку східного флангу Європи через наземне розгортання в Румунії і Естонії, тимчасове повітряне розгортання в Литві, а також постійну морську присутність на Балтиці і в Середземному морі", – заявили в Міноборони Франції.

Напередодні президент Франції Емманюель Макрон анонсував передання Україні кількох французьких винищувачів Mirage-2000-5 та підготовку додаткових українських військовослужбовців у межах "нової співпраці" з Києвом.