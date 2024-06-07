Путін заявив, що Росія в понад 20 разів збільшила випуск боєприпасів

Лідер Кремля Володимир Путін 7 червня заявив, що Росія в понад 20 разів збільшила випуск боєприпасів, повідомляє Українська правда.

Про це говорить виступ Путіна на Петербурзькому міжнародний економічному форумі, пише російське агнтство ТАСС.

Крім того, Путін заявив, що Росія, в рази обганяє Україну по авіаційній техніці.

Російський правитель повідомив, що оборонний комплекс потрібно розвивати так, щоб він виготовляв і цивільну продукцію. А військові витрати РФ мають відповідати рівню розвитку економіки та розвиватись "сучасним способом". Це начебто має привабити в Росію більшу кількість інвестицій та високих технологій.