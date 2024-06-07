Нідерланди виділять 400 млн євро на бойові машини для України
Нідерланди передадуть 400 мільйонів євро у шведський фонд на виробництво бойових машин піхоти (БМП) для України, повідомляє Ділова столиця.
Про це заявила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, передає NOS.
Виробництво автомобілів буде здійснюватися переважно в Нідерландах, йдеться у повідомленні.
Кайса Оллонгрен також повідомила, що уряд Нідерландів розробляє план дій для розширення оборонної промисловості у країні. Він містить фонд для стартапів на оборонному ринку, в який міністерства оборони та економіки виділяють 25 мільйонів євро. Крім того, 54 мільйони євро буде інвестовано в розробку дронів для збройних сил Нідерландів.
"Європейські виробничі потужності повинні бути збільшені для України, але також і для нас самих. Наші збройні сили повинні бути готові до бою, і на це є часовий тиск", - зазначила міністерка оборони Нідерландів.
До того ж раніше уряд країни повідомляв, що в Німеччині з'явиться європейський конвеєр зі складання ракет Patriot, в якому Нідерланди також беруть участь.
"Американський виробник дав дозвіл на будівництво Patriot в Європі. Це прискорить виробництво", - сказала Оллонгрен.
Нагадаємо, на початку червня Збройні сили України отримали на озброєння від Нідерландів зенітні самохідні установки "Cheetah", які є аналогом німецької зенітки "Gepard".