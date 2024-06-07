Уряд підтримав бронювання від мобілізації через "Дія"

Кабінет Міністрів підтримав постанову про цифровізацію бронювання військовозобов’язаних на порталі "Дія". Обіцяють, що це зменшить корупційні ризики та скоротить весь процес бронювання до години, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

У відомстві пояснили, як працюватиме бронювання в "Дії":

керівник компанії на порталі Дія подає списки військовозобов’язаних співробітників, на бронювання та засвідчує заяву електронним підписом;

система автоматично перевірить, чи людина працевлаштована офіційно і чи є дані в реєстрі Оберіг;

Дія надішле сповіщення керівнику про результат розгляду протягом доби.

"Якщо перевірка успішна — інформація про бронювання зʼявиться в застосунку Резерв+. Також витяг про бронювання можна буде завантажити на порталі Дія та роздрукувати за потреби.

На першому етапі бронювання в Дії працюватиме для критично важливих підприємств і тих, які забезпечують потреби Сил оборони. Далі перелік розширюватиметься".