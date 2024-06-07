Путін вкотре поміркував про застосування ядерної зброї

Російський правитель Владімір Путін укотре вирішив поміркувати про можливість ядерної війни та вирішив, що через велику кількість жертв, до якої вона може призвести, до цього "ніколи не дійде", повідомляє Європейська правда.

Таке він сказав 7 червня на Санкт-Петербурзькому "міжнародному" економічному форумі.

Російський пропагандист Сергєй Караганов спитав Путіна про можливість використання Росією ядерної зброї для "швидкої" перемоги в Україні, а також можливості перетворення її в глобальну ядерну війну зі США.

У відповідь росіянин Путін заявив, що тактична ядерна зброя в Росії "втричі потужніша, ніж використані американцями бомби проти Хіросіми і Накасакі" і значно переважає ядерний потенціал Європи.

"Ці ж самі європейці муситимуть замислитися, якщо ті, з ким ми обмінюватимемося такими ударами, не існуватимуть, чи вплутаються американці в цей обмін ударами вже на рівні стратегічних озброєнь, чи ні? Я дуже сумніваюся", – додав він.

Далі вождь росіян сказав, що Москва і без ядерної зброї значно переважає "противника", тому "в нас нема необхідності думати на цю тему".

"Але я все-таки виходжу з того, що до цього (ядерної зброї. – Ред.) ніколи не дійде, і в нас немає такої необхідності", – підсумував Владімір Путін.

У травні Міністерство оборони Росії анонсувало навчання із застосування нестратегічної ядерної зброї, які викликали засудження західних держав.

Після цього Білорусь також оголосила про "раптову перевірку" засобів-носіїв нестратегічної ядерної зброї – слідом за аналогічним оголошенням Росії.