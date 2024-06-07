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Глава МВС: 90% рятувальників та поліцейських заброньовані від мобілізації

Глава МВС: 90% рятувальників та поліцейських заброньовані від мобілізації
Фото: ДСНС

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що 90% рятувальників та поліцейських забронювали від мобілізації, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Клименко у соцмережах.

Відповідно до Постанови Кабінету міністрів України, кількість військовозобов’язаних працівників ДСНС та Нацполіції, які підлягають бронюванню, може становити понад 50% за окремим рішенням Міністра оборони, прийнятим на підставі обґрунтованого звернення Міністра внутрішніх справ.

"Відповідно прийнято узгоджене рішення про бронювання 90% особового складу ДСНС та Нацполіції.
10% співробітників ДСНС мають вибір мобілізовуватися до лав Збройних Сил України, Національної гвардії або Державної прикордонної служби.
10% поліцейських, які підлягають мобілізації, можуть долучитися до бригади "Лють" або додатково створених трьох бойових бригад Національної поліції України".

Клименко наголошує, що позиція МВС щодо рятувальників полягає в тому, щоб працівники підрозділів оперативного реагування (пожежні, сапери, рятувальники, хіміки, інженери тощо) були повним складом заброньовані. Тому це рішення не вплине на оперативність та ефективність роботи ДСНС.

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