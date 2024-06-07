Макрон та Зеленський підписали угоди про відновлення критичної інфраструктури України

Президенти України та Франції Володимир Зеленський та Емманюель Макрон під час зустрічі в Парижі 7 червня підписали угоди про допомогу для відбудови української критичної інфраструктури, повідомляє Європейська правда.

Про це оголосив Макрон на спільній пресконференції.

За словами французького президента, делегації Києва та Парижа провели переговори про відбудову України та "вирішили, що будуть створені нові інструменти, щоб супроводжувати" цей процес.

"Підписана угода про фонд 200 мільйонів євро, призначених для тих підприємств, які будуть інвестувати в критичну інфраструктуру України для відбудови. Також ми вирішили, що 60 млн євро з цього фонду будуть присвячені енергетичному сектору та його пріоритетам", – анонсував він.

Крім того, сказав Макрон, Париж розширює мандат Французького агентства розвитку для підтримки проєктів в Україні на місцевому рівні та відправляє 20 технічних експертів до різних ключових міністерств України для надання технічної допомоги.

В Єлисейському палаці раніше анонсували підписання двох угод, які передбачають виділення Україні 650 мільйонів євро у вигляді кредитів та грантів на підтримку, зокрема, критично важливих об'єктів енергетичної інфраструктури, які є об'єктом нападу Росії

Напередодні Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою брав участь у церемонії до Дня висадки союзників у Нормандії.

А президент Франції у цей день анонсував передання Україні кількох французьких винищувачів Mirage-2000-5 та підготовку додаткових українських військовослужбовців.