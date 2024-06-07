Макрон: Навчання українських пілотів на Mirage 2000 розпочнеться найближчими днями

Франція почне навчати українських пілотів управлінню літаків Mirage 2000 вже найближчими днями, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява президента Франції Еммануеля Макрона під час спільної пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським.

Глава французької держави наголосив, що не розкриватиме нових подробиць передачі Україні винищувачів Mirage 2000, у тому числі й кількість, яку планують поставити.

"У пріоритеті початок навчання пілотів та механіків. Це те, що буде запущено буквально найближчими днями у Франції. Це відбуватиметься на нашій території", - додав президент Франції.

Що передувало

Нагадаємо, Макрон ще вчора, 6 червня, анонсував передачу Україні винищувачів Mirage 2000 у рамках військової допомоги. Але жодних деталей французький президент не розкрив.

У Повітряних силах ЗСУ відреагували на таке рішення Франції. Там наголосили, що літаки Mirage 2000 зможуть ефективно виконувати бойові завдання.