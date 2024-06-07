Естонія хоче заборонити громадянам РФ купувати нерухомість у країні

В уряді Естонії хочуть змінити законодавство, що дасть змогу заборонити громадянам РФ купувати нерухомість у стратегічно важливих для країни локаціях, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс, повідомляє ERR.

Зазначається, що міністерство зібрало низку прикладів того, як неприязно налаштовані по відношенню до Естонії країни набувають значущу нерухомість за кордоном.

У меморандумі, складеному міністерством, згадується мер міста Мурманськ, який володіє гірським будинком з видом на важливу норвезьку військову базу. Міністр уточнив, що розбиратися з подібними погрозами повинна й Естонія.

"В Естонії є, наприклад, квартири, які розташовані поруч із дуже важливими об'єктами і можуть використовуватися для спостереження. Також може бути і якась більша і важливіша нерухомість" , - зазначив Ляенеметс.

Міністерство внутрішніх справ Естонії сподівається представити намір про розробку закону з пропозиціями конкретних змін не пізніше кінця року. Водночас міністр вважає, що громадян Росії та Білорусі з постійною посвідкою на проживання в Естонії можна було б розглядати трохи інакше.

Росіянам відмовляють у купівлі житла в країнах ЄС

Після вторгнення в Україну країни Заходу занепокоїлися своєю безпекою і шпигунською діяльністю росіян. Тому в низці країн почали займатися розробкою правової бази, яка б дала змогу відмовити в купівлі житла громадянам РФ.

Восени минулого року Міноборони Фінляндії у трьох випадках відмовило росіянам у бажанні купити нерухомість. Аргументацією цього стала можлива загроза національній безпеці.