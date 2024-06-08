У Криму пролунали вибухи: окупанти повідомляють про атаку безекіпажного катера

Вночі 8 червня в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи, окупанти повідомили про нібито знищений безекіпажний катер у районі Стрілецької бухти Севастополя, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Кримський вітер, так званий "губернатор" Севастополя Михайло Розважаєв.

Починаючи з 1:53, Кримський вітер повідомляв про вибухи у Криму.

Зокрема, перший вибух нібито пролунав у Балаклаві в районі ТЕС.

Згодом було повідомлення про звуки вибухів у Севастополі.

Окупаційна так звана "влада" повідомила, що в районі Стрілецької бухти нібито був знищений безекіпажний катер.

Пряма мова Розважаєва:

"Гучні звуки, які було чутно в районі Стрілецької бухти, - це наш флот на зовнішньому рейді знищив безекіпажний катер".

Оновлено: О 4:06 Кримський вітер повідомив про вибухи у Керчі – з іншого боку протоки – "у Темрюкському районі Краснодарського краю".