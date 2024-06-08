Мобілізація в Україні: чи можуть ухилянтам заблокувати банківські рахунки

Мобілізація в Україні набирає обертів, однак іти до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) з власної ініціативи хочуть не всі. При цьому у декого з військовозобов'язаних осіб виникає питання - чи можуть ухилянтам заблокувати банківські рахунки, повідомляє РБК-Україна.

Сайт із посиланням на портал Army.gov.ua розповідає про основні обов'язки українців щодо захисту держави, покарання за неявку до ТЦК, а також за яких обставин ухилянтам можуть блокувати банківські картки.

Обов'язки українців щодо захисту держави

Згідно зі статтею 65 Конституції, громадяни зобов'язані захищати Вітчизну, незалежність та територіальну цілісність України. Виходячи з цього, українці повинні:

з'являтися за викликом до ТЦК та СП у строк та місце, зазначені в повістці для взяття на військовий облік, визначення їх призначення на особливий період, направлення для проходження медичного огляду

надавати в установленому порядку під час мобілізації будівлі, споруди, транспортні засоби та інше майно, власниками яких вони є, Збройним силам України (з наступним відшкодуванням державою їх вартості)

раз на рік проходити медичний огляд для визначення придатності до військової служби

мати при собі військово-обліковий документ у паперовій або електронній формі та пред'являти його на вимогу уповноваженого представника ТЦК та СП або поліцейського, а також представника Державної прикордонної служби (у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України)

уточнити до 16 липня 2024 року адресу проживання, номери телефонів, адреси електронної пошти (за наявності електронної пошти) та інші персональні дані - у ТЦК та СП, через ЦНАП або через електронний кабінет військовозобов'язаного "Резерв+"

виконувати інші вимоги чинного законодавства (наприклад, дотримуватись вимог правил військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів).

Як можуть покарати за неявку до ТЦК

Згідно з чинним законодавством, якщо людина отримала повістку, але не прийшла по ній до ТЦК та СП, їй може загрожувати:

адміністративна відповідальність

кримінальна відповідальність

Тут варто зазначити, що повістки існують різних типів:

на проходження строкової військової служби (зараз їх не видають)

на уточнення даних (оновлення інформації про особу)

на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК)

на прибуття на призовний пункт (початок служби)

Отже, якщо особі вручили повістку на уточнення даних або проходження ВЛК, і він не з'явився - йому загрожує адміністративна відповідальність (штраф).

Якщо ж людина пройшла ВЛК, була визнана придатною, отримала мобілізаційне розпорядження і не з'явилась - їй загрожує кримінальна відповідальність (позбавлення волі).

Чи можуть ухилянтам блокувати банківські рахунки

У разі невиконання військовозобов'язаною особою своїх обов'язків, блокування банківського рахунку може мати місце.

Водночас варто уточнити, що таке може статися лише у разі примусового виконання постанови про притягнення особи до адміністративної відповідальності - за порушення правил військового обліку (законодавства про мобілізацію).