Білий дім: Зеленський поділився з Байденом відвертою оцінкою ситуації на полі бою

Президент України Володимир Зеленський під час переговорів з главою Білого дому Джо Байденом у Парижі поділився дуже відвертою оцінкою ситуації на полі бою, повідомляє Укрінформ.

Так охарактеризував розмову лідерів у п’ятницю радник Білого дому Джон Кірбі.

«Він поділився з президентом Байденом дуже відвертою оцінкою того, що відбувається, а також тиску, який вони (в Україні – ред.) продовжують відчувати, особливо на сході, на Донбасі», - зауважив представник Білого дому.

Він зазначив, що не вдаватиметься до більш детальних подробиць розмови президентів та не говоритиме про речі, «які можуть ускладнити оборону України на полі бою».

Водночас, Кірбі підкреслив, що надані США пакети допомоги для ЗСУ вже дозволили українській стороні отримати певні переваги та змогли зашкодити просуванню російських військ, особливо в районі Харкова. Тим не менше, за його словами, потрібно ще докласти чималих зусиль, щоби відкинути росіян назад.

«І президент (Байден – ред.) – як ви чули публічно – він, звісно, зробив це також у приватному порядку й запевнив президента Зеленського, що вони й надалі матимуть нашу підтримку», - зазначив представник Білого дому.

Як повідомлялось, Володимир Зеленський і Джо Байден у п’ятницю провели двосторонню зустріч у Франції, де лідери перебувають для участі в урочистостях з нагоди 80-ї річниці висадки союзних військ у Нормандії.