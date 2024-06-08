Росіяни втратили ще понад 1200 солдатів та десятки одиниць техніки

За добу Сили оборони України ліквідували ще 1210 російських окупантів. Загалом з початку повномасштабної війні, станом на ранок 8 червня, Росія втратила 517 290 солдатів. Також українські військові знищили 36 артилерійських систем та збили 59 дронів оперативно-тактичного рівня, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.06.24 орієнтовно склали:

особового складу - 517290 (+1210) осіб ліквідовано;

танків - 7843 (+9) од;

бойових броньованих машин - 15105 (+9) од.;

артилерійських систем - 13533 (+36) од.;

РСЗВ - 1095 од.;

засоби ППО - 834 (+1) од.;

літаків - 357 од.;

гелікоптерів - 326 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10945 (+59) од.;

крилатих ракет - 2277 (+7) од.;

кораблів/катерів - 28 од.;

підводних човнів - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 18484 (+68) од.;

спеціальної техніки - 2248 (+10) од.

Нагадаємо, що американський Інститут вивчення війни (ISW) дійшов висновку, що удари України по території Росії західною зброєю не перетинають "червоні лінії" Москви.