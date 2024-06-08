В авіакатастрофі загинув астронавт NASA, який першим облетів Місяць

Дев'яносторічний американський астронавт загинув внаслідок авіакатастрофи, повідомляє Ділова столиця.

У США в авіакатастрофі загинув астронавт NASA Вільям Андерс, передає СNN.

Він був членом екіпажу місії "Аполлон-8", який першим облетів Місяць у 1968 році.

Двомісний літак з 90-річним Андерсом на борту впав біля острова Джонс в окрузі Сан-Хуан і затонув. Причини падіння поки що невідомі.

"Тіло було знайдено водолазною командою після багатогодинних пошуків із залученням кількох агенцій, які охопили 215 морських миль. Острови Сан-Хуан розташовані приблизно в 90 милях на північ від Сіетла." , — інформує видання.

За свою кар'єру в NASA Андерс налітав майже 6 тисяч годин. Під час місії "Аполлон-8" саме він зробив культове фото "Схід Землі".