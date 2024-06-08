Сухопутні війська розповіли про стримування ворога на Покровському напрямі

Сухопутні війська звітують, що на Покровському напрямку військові 47 окремої механізованої бригади стримують щонайменше три бойові бригади РФ, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Сухопутні війська.

Зазначається, що російські окупанти не зменшують темп штурмових дій, а епіцентр боїв – на Покровському напрямку.

"Тут ворог намагається просунутися в глибину нашої території. Воїни 47 окремої механізованої бригади стримують щонайменше три бойові бригади РФ.

Маючи величезні резерви живої сили, московити оперативно поповнюють шалені втрати та знову й знову кидають в бій. Бойові дії не вщухають ні на мить".