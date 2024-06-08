ВМС ЗСУ: Росіяни вивели в моря носії крилатих ракет "Калібр"

З-поміж 9 військових суден — чотири носії крилатих ракет, повідомляє Ділова столиця.

Як інформують в ВМС ЗСУ, станом на 06:00 8 червня росіяни вивели в моря військові судна.

В Чорному морі перебуває 1 ворожий корабель; в Азовському морі 7 ворожих кораблів, 3 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет; в Середземному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

За добу, в інтересах рф, прохід Керченською протокою здійснили: