Перша атака дронів на аеродром у Північній Осетії є спецоперацією ГУР – джерело

Атака безпілотників 8 червня на аеродром у російській Північній Осетії, з якого злітають літаки, що атакують Україну, є спецоперацією Головного управління розвідки Міноборони України, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє співрозмовник "УП" в ГУР МОУ.

"Це - планова робота української розвідки та успішне застосування удосконалених вітчизняних засобів".

Співрозмовник УП підтвердив, що це перша атака на аеродром у Моздоку та додав, що зона ураження на території держави-агресора розширюєтся і мова йде саме про українські засоби.

"Військові об'єкти ворога, які задіяні в геноцидній війні Росії проти українців, не повинні бути у безпеці".

Довідково: З аеродрому Моздок злітають МіГ-31К та Ту, які обстрілюють Україну.