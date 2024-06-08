Перша атака дронів на аеродром у Північній Осетії є спецоперацією ГУР – джерело
Атака безпілотників 8 червня на аеродром у російській Північній Осетії, з якого злітають літаки, що атакують Україну, є спецоперацією Головного управління розвідки Міноборони України, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє співрозмовник "УП" в ГУР МОУ.
"Це - планова робота української розвідки та успішне застосування удосконалених вітчизняних засобів".
Співрозмовник УП підтвердив, що це перша атака на аеродром у Моздоку та додав, що зона ураження на території держави-агресора розширюєтся і мова йде саме про українські засоби.
"Військові об'єкти ворога, які задіяні в геноцидній війні Росії проти українців, не повинні бути у безпеці".
Довідково: З аеродрому Моздок злітають МіГ-31К та Ту, які обстрілюють Україну.