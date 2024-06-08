Україна та Греція домовилися про дозволи на нерегулярні перевезення

Україна та Греція домовились про 100 дозволів на нерегулярні перевезення. Тепер українські перевізники зможуть прямувати до країни без потреби пересаджувати пасажирів на іноземні автобуси, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Мінвідновлення в Telegram.

"Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури домовилось із Міністерством інфраструктури та транспорту Греції про отримання дозволів на нерегулярні перевезення між країнами" , - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що тепер українські перевізники, що прямують до Греції, зможуть планувати логістику безпосередньо до кінцевої точки без потреби пересаджувати пасажирів на іноземні автобуси.

"Наступного тижня бланки відповідних дозволів вже будуть доступні до замовлення в Державній службі з безпеки на транспорті" , - поінформували у Мінвідновлення.

Нещодавно ми розповідали про те, де та як відпочивають українці закордоном. Варто зауважити, що серед європейських курортів українці частіше вибирають Грецію.