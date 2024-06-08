В уряді Данії розповіли про стан прем'єра після нападу

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен була доставлена в лікарню з легкою травмою шиї після того, як вчора ввечері її вдарив чоловік в Копенгагені, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє DR.

Офіс прем'єр-міністра повідомив, що після інциденту Метте Фредеріксен була доставлена до лікарні Rigshospitalet.

Вона зазнала незначної травми шиї і в іншому не постраждала, але була шокована інцидентом, йдеться в повідомленні.

Згідно з планом, прем'єр-міністерка мала сьогодні взяти участь у кількох заходах у Херлеві, Рьодовре, Роскілле, Хольбеку та Слагельсе. Але через інцидент, що стався минулого вечора, вона їх скасувала.

Нагадаємо, у п'ятницю ввечері у центрі Копенгагена невідомий чоловік напав і вдарив прем’єр-міністерку Данії Метте Фредеріксен. Нападника затримали, в суботу йому мають обрати запобіжний захід.

За словами очевидців, з якими спілкувалось агентство Reuters, прем’єрка після нападу виглядала шокованою, але не мала видимих ознак фізичного ураження.

Напад стався за два дні до того, як данці підуть на виборчі дільниці на виборах до Європарламенту.

Три тижні тому прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо був серйозно поранений в результаті замаху.