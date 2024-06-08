Глава МЗС Британії став жертвою пранкера, який представився Порошенко

Міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон став жертвою невідомого пранкера. Зловмисник назвався колишнім президентом України Петром Порошенком, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє The Telegraph.

За даними видання, міністр та пранкер спочатку обмінялися кількома повідомленнями. Декілька днів тому вони провели відеодзвінок.

Кемерон припинив розмову, коли у нього виникли підозри, оскільки пранкер попросив у нього контакти членів британського уряду.

Міністерство закордонних справ Британії заявили, що провели розслідування, з'ясувалося, що дзвінок справді був обманом. У відомстві не уточнили, хто стоїть за цим та як вони могли зв'язатися з міністром.

МЗС пояснило, що оприлюднило подробиці розмови через побоювання, що нею можуть маніпулювати.

Як пише The Telegraph, це не перший подібний випадок, націлений на британських політиків. Раніше Росію звинувачували в тому, що вона стоїть за цим.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року подібний випадок стався з прем'єркою Італії Джорджією Мелоні. Пранкер, який назвався президентом комісії Африканського союзу, провів телефонну розмову з Мелоні. Вони говорили про війну в Україні, а прем'єрка заявила про втому від війни.

За пранком стояли росіяни, а через цей випадок дипломатичний радник Мелоні подав у відставку.