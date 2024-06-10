Макрон розпустив Національні збори після провалу на виборах до Європарламенту

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про розпуск Національних зборів - нижньої палати французького парламенту. Це сталося після появи попередніх результатів виборів в Європарламент у Франції.﻿ Про це повідомляє Le Figaro, пише Дмитро Левицький, РБК-Україна.

Макрон виступив зі звернення до нації після того, як французькі ЗМІ оголосили результатів екзитполів на виборах до Європарламенту. Екзитполи передбачають перемогу партії "Національне об'єднання", лідеркою якої була проросійська Марін Ле Пен.

"Я вирішив повернути вам вибір вашого парламентського майбутнього. Це рішення серйозне, важке, але, перш за все, це акт довіри. Я почув ваше повідомлення і не залишу його без відповіді" , - оголосив президент Франції.

Перший тур позачергових виборів до парламенту пройде вже 30 червня. Другий - 7 липня.

Чому Макрон розпустив Національні збори

Рішення про розпуск парламенту Макрон ухвалив на тлі нищівної поразки своєї партії "Відродження" на виборах до Європейського парламенту. Вона набрала 15,2% голосів, більш ніж удвічі поступившись ультраправим із "Національного об'єднання", яка отримала 31,5% голосів.

Відразу після оголошення попередніх результатів лідер ультраправих Жордан Барделла закликав Макрона до розпуску парламенту з урахуванням "нового політичного контексту". У партії Макрона результати виборів до Європарламенту вже назвали "національною трагедією".

Зазначимо, вибори до Національної асамблеї відбуваються за двотуровою мажоритарною системою. Як показує досвід попередніх виборів, за цієї системи ультраправі партії отримують менше депутатських мандатів, ніж якби депутатів обирали за пропорційною системою. Отже, поки зарано говорити про те, що партія Ле Пен гарантувала собі перше місце на майбутніх дострокових виборах

Вибори в Європарламент

З 6 по 9 червня по всьому Євросоюзу проходили вибори до Європарламенту. Громадяни ЄС вирішували, хто отримає 720 крісел в новому скликанні ЄП.

У Німеччині, за результатами екзитполів, ультраправа "Альтернатива для Німеччини" обходить партію канцлера Олафа Шольца. Однак безперечну перемогу здобувають консерватори з ХДС/ХСС.