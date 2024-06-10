Лідер опозиції в Ізраїлі залишає уряд єдності: що буде з Нетаньягу

Член військового кабінету Ізраїлю Бені Ганц оголосив про свій відхід з надзвичайного уряду країни. Такий крок лідера опозиції, як очікується, матиме дестабілізуючий вплив на владу прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу, проте не розвалить коаліцію.﻿ Про це повідомляє The Washington Post, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Заява Ганца щодо виходу з уряду у неділю посилює тиск на Нетаньягу, щоб глава уряду прийняв пропозицію про припинення вогню в Секторі Газа, що має дозволити повернути додому заручників, які все ще утримують бойовики ХАМАС.

Ганц із партії "Національна єдність" минулого місяця заявив, що піде з уряду, якщо Нетаньяху не представить повоєнний план до суботи.

Після того, як це не було зроблено, та на тлі удару арії Ізраїлю в суботу по табору біженців у Секторі Газа з метою врятувати чотирьох заручників, чиновник відклав заплановану прес-конференцію на день.

"На жаль, Нетаньягу заважає нам досягти справжньої перемоги. Тому ми залишаємо уряд єдності" , - сказав Ганц у неділю.

Невдовзі після оголошення Нетаньягу написав у Twitter (X), що ще не час здаватися і що його двері відкриті для політичних партій, які хочуть допомогти виграти війну.

У публікації The Washington Post зазначається, що ще до заяви Ганца ізраїльський прем'єр намагався зберегти коаліцію разом.

На думку політолога з Єврейського університету Гаїл Талшир, відставка Ганца не покладе кінець цій коаліції, але вона "починає розвалюватися сама по собі".

Нагадаємо, Бені Ганц був одним із трьох членів військового кабінету з правом голосу разом із Нетаньяху та міністром оборони Йоавом Галлантом, які є членами партії Лікуд.

Додамо також, що у своїй заяві у неділю Ганц також закликав Галланта піти у відставку.