Bloomberg: В Угорщині з'явився політик, здатний кинути виклик Орбану

В Угорщині на виборах до Європейського парламенту правляча партія прем'єр-міністра Віктора Орбана втратила позиції. В країні може з'явитися новий політик, що має намір кинути виклик тривалому домінуванню нинішнього керівника уряду.﻿ Про це повідомляє Bloomberg, пише Валерій Савицький, РБК-Україна.

Згідно з частковими результатами після підрахунку майже половини голосів, партія Орбана "Фідес" була на шляху до отримання 44% голосів. Друге місце посіла партія TISZA політичного новачка Петера Мадяра з 31%.

Глава угорського уряду намагався обмежити наслідки найгіршого політичного скандалу його партії, що призвів до відставки президента країни і головного кандидата від "Фідес" до Європейської асамблеї на початку цього року, а також незадоволення ситуацією в економіці.

Однак найбільшим переможцем виборів став Мадяр, - юрист, колишній дипломат і керівник державної компанії, - який зараз становить найбільшу загрозу для 14-річного правління Орбана. Результат голосування дозволяє йому претендувати на "мантію" Орбана на парламентських виборах 2026 року.

Мадяр зареєстрував свою партію TISZA для участі у виборах в останню хвилину. Під час бурхливої кампанії по всій Угорщині він організував найбільш масштабні антиурядові протести після повернення Орбана до влади у 2010 році. Він затьмарив слабку і фрагментовану опозицію, зосередивши увагу на корупції та використовуючи скандали правлячої партії.

Орбан мобілізував своїх виборців, представивши вибори до Європарламенту, як вибір між війною та миром у тіні російського вторгнення в Україну. Лідер націоналістів зображував себе як того, хто запобігає сповзанню Угорщини до конфлікту своїми суперечливими спробами зупинити або сповільнити західну допомогу Києву.

Вибори до Європарламенту

З 6 по 9 червня у країнах ЄС відбулися десяті вибори до Європейського парламенту після перших прямих виборів 1979 року. Вони стали першими після виходу зі складу ЄС Великої Британії.

Громадяни обирали 720 членів Європейського парламенту, які представлятимуть понад 400 мільйонів виборців з 27 країн-членів ЄС.

У Німеччині ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" випереджає партію канцлера Олафа Шольца.

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про розпуск Національних зборів - нижньої палати французького парламенту. Причиною став той факт, що екзитполи пророчать перемогу партії "Національне об'єднання" на чолі з проросійською Марін Ле Пен.

В Італії на виборах перемагає партія Джорджії Мелоні.

Про головні підсумки виборів до Європарламенту - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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