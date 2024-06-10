Російські війська атакували Сумську область дронами, скидали міни
Протягом минулого дня росіяни здійснили 18 обстрілів Сумської області шести громад, зокрема атакували FPV-дронами, скидали міни і ВОГ, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила військова адміністрація Сумської області.
Внаслідок російських обстрілів зафіксували 65 вибухів.
Росіяни атакували Юнаківську, Миколаївську, Хотіньську, Краснопільську, Середино-Будську, Великописарівську громади.
По Юнаківській громаді ворог здійснював артилерійські обстріли, 9 вибухів.
Миколаївську громаду атакував FPV-дроном і бив з артилерії, 8 вибухів.
По Хотіньській громаді вдарив з мінометів, артилерії та скинув ВОГ з БпЛА, 24 вибухи.
По Краснопільській громаді були артилерійські, мінометні обстріли й атака FPV-дронами, 10 вибухів.
На територію Середино-Будської громади ворог скинув 2 міни.
У Великописарівській громаді зафіксували скидання ВОГ з БпЛА, мінометні обстріли та атаку FPV-дронами, 12 вибухів.