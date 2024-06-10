Єменські хусити атакували два судна в Аденській затоці

Протягом останньої доби угруповання єменських хуситів атакували два судна протикорабельними балістичними ракетами. Кораблі зазнали пошкоджень.﻿ Про це повідомляє Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM), пише Валерій Савицький, РБК-Україна.

Так, внаслідок атак ушкодження зазнав контейнеровоз під прапором Ліберії. Однак судно продовжило рух за маршрутом.

Крім того, було ушкоджене вантажне судно під прапором Антигуа і Барбадосу. Воно теж продовжило рух.

"Повідомлень про постраждалих з кораблів США, коаліції чи торговельних суден немає" , - зазначали в Командуванні.

Атаки єменських хуситів

З початком війни Ізраїлю з ХАМАС, угруповання хуситів почало атакувати комерційні торговельні судна в Аденській протоці та Червоному морі на південь від Ємену. Таким чином бойовики висловлюють солідарність з палестинцями.

В неділю, 9 червня, зазнало ракетного удару та загорілося вантажне судно під прапором Антигуа і Барбуди. Інцидент стався за 83 морські милі на південний схід від єменського Адена.

6 червня бойовики угруповання атакували корабель приблизно за 19 морських миль на захід від єменського портового міста Моха.

Також днями терористи випустили ракети по маршруту курсування судна неподалік єменського міста Ходейда.