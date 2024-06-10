Єменські хусити атакували два судна в Аденській затоці
Протягом останньої доби угруповання єменських хуситів атакували два судна протикорабельними балістичними ракетами. Кораблі зазнали пошкоджень. Про це повідомляє Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM), пише Валерій Савицький, РБК-Україна.
Так, внаслідок атак ушкодження зазнав контейнеровоз під прапором Ліберії. Однак судно продовжило рух за маршрутом.
Крім того, було ушкоджене вантажне судно під прапором Антигуа і Барбадосу. Воно теж продовжило рух.
"Повідомлень про постраждалих з кораблів США, коаліції чи торговельних суден немає", - зазначали в Командуванні.
Атаки єменських хуситів
З початком війни Ізраїлю з ХАМАС, угруповання хуситів почало атакувати комерційні торговельні судна в Аденській протоці та Червоному морі на південь від Ємену. Таким чином бойовики висловлюють солідарність з палестинцями.
В неділю, 9 червня, зазнало ракетного удару та загорілося вантажне судно під прапором Антигуа і Барбуди. Інцидент стався за 83 морські милі на південний схід від єменського Адена.
6 червня бойовики угруповання атакували корабель приблизно за 19 морських миль на захід від єменського портового міста Моха.
Також днями терористи випустили ракети по маршруту курсування судна неподалік єменського міста Ходейда.