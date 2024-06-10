Курс валют НБУ на 10 червня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 10 червня 2024 року

Курс долара порівняно з 9 червня підвищився на 9 коп. до 40.2485 за 1 долар.

Євро подорожчав на 24 коп. до 43.8709 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів досяг рівня 51.5422 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 21 коп. до 45.2459 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого зріс на 9 коп. до 10.2309 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 40.248 500 EUR Євро 43.870 900 GBP Фунт стерлінгів 51.542 200 CHF Швейцарський франк 45.245 900 PLN Польський злотий 10.230 900

Національний банк України встановлює курс із 15:00 до 16:00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.