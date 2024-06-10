Курс валют НБУ на 10 червня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 10 червня 2024 року
Курс долара порівняно з 9 червня підвищився на 9 коп. до 40.2485 за 1 долар.
Євро подорожчав на 24 коп. до 43.8709 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів досяг рівня 51.5422 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 21 коп. до 45.2459 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого зріс на 9 коп. до 10.2309 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|40.248 500
|EUR
|Євро
|43.870 900
|GBP
|Фунт стерлінгів
|51.542 200
|CHF
|Швейцарський франк
|45.245 900
|PLN
|Польський злотий
|10.230 900
Національний банк України встановлює курс із 15:00 до 16:00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.