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Курс валют НБУ на 10 червня

Курс валют НБУ на 10 червня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 10 червня 2024 року

Курс долара порівняно з 9 червня підвищився на 9 коп. до 40.2485 за 1 долар.

Євро подорожчав на 24 коп. до 43.8709 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів досяг рівня 51.5422 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 21 коп. до 45.2459 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого зріс на 9 коп. до 10.2309 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 40.248 500 +0.0948
EUR Євро 43.870 900 +0.2439
GBP Фунт стерлінгів 51.542 200 +0.2659
CHF Швейцарський франк 45.245 900 +0.2053
PLN Польський злотий 10.230 900 +0.087

Національний банк України встановлює курс із 15:00 до 16:00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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