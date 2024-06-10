Прем'єр Фіцо та його партія зазнали поразки на виборах до Європарламенту

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та його партія Smer зазнали поразки на виборах до Європараламенту, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні The Slovak Spectator.

Ліберальна опозиційна партія "Прогресивна Словаччина" (PS) набрала 27,8% голосів на виборах до Європараламенту. Це дає партії шість місць.

Партія Фіцо Smer набирає 24,8% голосів і забезпечує п'ять місць із 720 членів.

Як повiдомлялось, 5 червня прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у середу, 5 червня, вперше виступив з заявою щодо замаху на нього