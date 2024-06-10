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ЗСУ знищили понад тисячу окупантів, 51 артсистему та літак

ЗСУ знищили понад тисячу окупантів, 51 артсистему та літак
Фото: flickr/Ministry of Defense of Ukraine

Втрати Росії у загарбницькій війні проти України продовжують зростати − лише за минулу добу Сили оборони знешкодили 1 190 окупантів, уразили ворожий літак, 51 артилерійську систему та 10 танків, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Генштаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 10.06.24 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 519 750 (+1 190) осіб,
  • танків − 7 879 (+10) од,
  • бойових броньованих машин − 15 144 (+13) од,
  • артилерійських систем − 13 644 (+51) од,
  • РСЗВ − 1 098 (+1) од,
  • засобів ППО − 837 (+1) од,
  • літаків − 358 (+1) од,
  • гелікоптерів − 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 11 010 (+28) од,
  • крилатих ракет − 2 278 (+1) од,
  • кораблів/катерів − 28 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 18 618 (+56) од,
  • спеціальної техніки − 2 267 (+14) од.

Дані уточнюються.

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