Кадиров заявив про захоплення села на Сумщині: у громаді спростували

Інформація російських ЗМІ про захоплення прикордонного села Рижівка у Сумській області, не відповідає дійсності. Про це заявив голова Білопільської громади Юрій Зарко, пише Валерій Савицький, РБК-Україна.

"У Рижівці на Сумщині немає російських військ" , - сказав він у коментарі "Суспільному".

Ввечері у неділю, 9 червня, президент Чечні Рамзан Кадиров заявив про начебто окупацію населеного пункту російськими військами. Його заяву розтиражували російські ЗМІ.

Непроста "сіра зона"

За даними аналітиків DeepState, Рижівка у Сумській області фактично перебуває у "сірій зоні", на її територію регулярно заходили російські диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ).

Ситуація у селі не змінювалася від початку повномасштабного вторгнення.

"Наших там практично не було, а село є сіряком, куди регулярно заходили ДРГ окупантів. Сьогодні "ахмат-чай" опублікував відео, як вони гуляють по селу і б'ють стволкою по навколишніх селах. Вони могли здійснити дану акцію і в будь-який інший день року" , - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Рижівка розташована за річкою і фактично була "сателітом" російського селища Тьоткіно в Курській області.

"Великої доцільності кидати туди сили - немає, адже у такому разі треба контролювати і Тьоткине. Чи планує ворог провести аналогічну як біля Вовчанська операцію - планує. Чи зробить він це - покаже час" , - зазначили аналітики.

На їхню думу, такі рухи російських окупантів здатні відтягувати українські резерви з інших напрямків, тому Сили оборони мають бути готові до подібних сценаріїв.