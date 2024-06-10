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Росіяни заявили про атаку дронів на Курську область: пошкоджено адмінбудівлі

Росіяни заявили про атаку дронів на Курську область: пошкоджено адмінбудівлі
Фото: РІА Новини

Тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Курської області РФ Олексій Смирнов заявив, що область атакували безпілотники, унаслідок чого пошкоджені дві адмінбудівлі, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Смирнов у Telegram.

"Увечері та вночі ЗСУ намагалися атакувати дронами прикордонні райони Курської області. Використовували весь можливий арсенал: дрони-камікадзе, квадрокоптери і важкий восьмигвинтовий октокоптер. За попередньою інформацією, пошкоджено дві адміністративні будівлі − у місті Суджі та селищі Кореневе".

Т.в.о. губернатора запевняє, що постраждалих немає.

За його словами, зі стрілецької зброї та засобами радіоелектронної боротьби нібито ліквідували та знешкодили "8 українських дронів".

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