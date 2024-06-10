Депутат пояснив, чи можуть працівники ТЦК затримувати військовозобов'язаних

Працівники ТЦК та СП не мають права затримувати людей, якщо ті не перебувають у розшуку. Дане право наразі зберігається тільки у працівників Національної поліції.﻿ Про це заявив член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський, пише Ярослава Борзова, РБК-Україна.

Як пояснив Веніславський, при цьому просто для оновлення військово-облікових даних поліцейські не затримують. Але якщо під час перевірки документів з'ясувалось, що громадянин України перебуває в розшуку (тобто він вже мав бути мобілізований, йому приходили повістки тощо) - то представники Національної поліції можуть затримати та доправити людину до відповідних підрозділів ТЦК та СП.

"І тут без різниці - до чи після 16 липня" , - підкреслив він.

Також член комітету ВР роз'яснив, що доставляти примусово до ТЦК та СП або на ВЛК можуть лише громадян, які перебувають в розшуку.

При цьому він зауважив, що в розшук їх оголошує Національна поліція на підставі того, що вони ігнорують повістки чи вимоги ТЦК та СП з'явитись.

"І примусово доправляти людей до ТЦК та СП, знову ж таки, можуть лише працівники поліції. Тобто працівники ТЦК та СП не мають права діяти примусово без працівників поліції. Якщо вони діють разом з працівниками поліції, то це, в принципі, в рамках закону" , - зауважив Веніславський.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, 16 квітня президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про мобілізацію №10449.

Даний документ містив зміни щодо процесу мобілізації, які вже набрали чинності 18 травня.Так, згідно з законом в Україні зменшили призовний вік до 25 років. Крім того, військовозобов'язаних зобов'язали оновити особисті дані.