В уряді Німеччини обіцяють не підштовхувати українців до повернення додому

Міністерка розвитку у федеральному уряді Німеччини Свенья Шульце виключає підштовхування українців з тимчасовим захистом до повернення додому, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє Spiegel.

Шульце сказала, що Німеччина не планує політику заохочення українців до повернення додому. Її слова наводять у контексті того, що в Україні почала відчуватися нестача робочої сили.

"Чи хочуть вони повертатися на батьківщину – це залишається індивідуальним рішенням українців, які знайшли у нас прихисток… Німеччина не здійснює ніякого тиску і не виплачує заохочень для повернення", – прокоментувала вона в інтерв’ю групі німецьких видань.

Шульце додала, що звісно ж повернення українців додому з-за кордону могло би посприяти вирішенню проблеми, але додала, що ще однією проблемою є визнання в Україні отриманої за кордоном нової кваліфікації.

Місяць тому федеральний канцлер Олаф Шольц заявив, що українці з посвідкою на проживання та роботою зможуть і далі залишатися у Німеччині.

Нагадаємо, у Чехії на початку червня почав працювати пілотний проєкт з підтримки повернення українців додому.