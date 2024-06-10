Екс-нардеп отримав 12 років в'язниці за виправдовування агресії РФ та шахрайство

До 12 років позбавлення волі засудили заочно нардепа IV-VIII скликань Дмитра Святаша за виправдовування збройної агресії РФ проти України та шахрайство на суму 2,2 млрд гривень, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Київська міська прокуратура, УП.

"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської міської прокуратури судом оголошено обвинувальний вирок народному депутату України IV-VIII скликань, що з 2019 року перебуває у РФ".

У прокуратурі не називають ім'я засудженого, але з обставин справи випливає, що йдеться про Святаша.

Вказано, що в суді прокурор довів: колишній народний депутат упродовж 2022 року опублікував на своїй сторінці у Facebook дописи, у яких містяться наративи про відсутність збройної агресії проти України та закликав мешканців тимчасово окупованих території погоджуватись на співпрацю з окупантами.

При цьому упродовж 2008-2014 років обвинувачений був бенефіціаром групи підприємств, які займалися складанням та продажем автомобілів із Росії. Прикриваючись фінансовою кризою 2008 року, він оформив у банку кредитну лінію на понад 50 млн доларів США та не повернув загалом майже 2,2 млрд гривень.

Вироком Печерського районного суду Києва нині екснардепа визнано винним та засуджено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Судовий розгляд відбувався порядку in absentia за відсутності обвинуваченого, але за участю захисника за договором з обвинуваченим.