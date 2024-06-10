На Полтавщині затримали озброєну банду: готували вбивства
Правоохоронці у Полтавській області затримали учасників озброєної банди, які готували вбивство поліцейського та місцевого депутата. Також вони займались вимаганням неіснуючих боргів з громадян, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.
"Окрім того, поліцейські довели причетність сімох фігурантів до вбивства жителя Кременчука та замаху на ще одного місцевого мешканця", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, організував діяльність озброєної банди 48-річний кримінальний авторитет. Одним з її учасників став 22-річний рідний син "лідера", який і повинен був скоїти вбивство.
"На початку лютого 2024 року поліцейські знешкодили діяльність банди та затримали її учасників", - зазначили в Нацполіції.
Затримання банд в Україні
Нагадаємо, у жовтні 2023 року було викрито банду, яка тероризувала цивільних й продавала зброю російських окупантів в Одеській області.
Пізніше стало відомо про те, що правоохоронці затримали банду "чорних зброярів", які продавали криміналітету трофейне озброєння.