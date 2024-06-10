На Полтавщині затримали озброєну банду: готували вбивства

Правоохоронці у Полтавській області затримали учасників озброєної банди, які готували вбивство поліцейського та місцевого депутата. Також вони займались вимаганням неіснуючих боргів з громадян, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

"Окрім того, поліцейські довели причетність сімох фігурантів до вбивства жителя Кременчука та замаху на ще одного місцевого мешканця" , - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, організував діяльність озброєної банди 48-річний кримінальний авторитет. Одним з її учасників став 22-річний рідний син "лідера", який і повинен був скоїти вбивство.

"На початку лютого 2024 року поліцейські знешкодили діяльність банди та затримали її учасників" , - зазначили в Нацполіції.

Фото: затримання учасників озброєної банди в Полтавській області (t.me/UA_National_Police)

Затримання банд в Україні

Нагадаємо, у жовтні 2023 року було викрито банду, яка тероризувала цивільних й продавала зброю російських окупантів в Одеській області.

Пізніше стало відомо про те, що правоохоронці затримали банду "чорних зброярів", які продавали криміналітету трофейне озброєння.