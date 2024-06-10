Зеленський заслухав доповідь Сирського про ситуацію на фронті

Президент Володимир Зеленський заслухав головнокомандувача ЗСУ генерал-полковника Олександра Сирського про ситуацію на фронті, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив глава держави в соцмережах.

"Почав день із доповіді головкома – з подробицями по всіх напрямках.

Сумщина: наші сили повністю контролюють ситуацію. Продовжується активність російських диверсійних груп. Їх знищують. І будуть знищувати.

Харківщина: тривають наші контрударні дії. Бачимо, які кроки планує ворог та яку передислокацію проводить. Будемо відповідати.

Донеччина: найбільш важко. Сили оборони України роблять усе для стабілізації та захисту наших позицій.

Південні напрямки: ситуація загалом без змін. Продовжуємо посилювати позиції".