ОСУВ "Хортиця": Росіяни виставили загородзагони з кадировців на Харківщині
На кордоні із Харківщиною російські окупанти виставили загороджувальні загони кадировців, які мають стримувати росіян тікати з території України, повідомляє Українська правда.
Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону.
"Є інформація, що вони будуть розміщувати ці підрозділи (кадировців - ред.) для підтримки перегрупування своїх військ.
Ворог дотримується тактики виставлення загороджувальних загонів, з числа особового складу цього підрозділу "Ахмат". Звичайно, будуть розміщені вони десь на кордонах або поблизу кордонів із північчю Харківщини.
Адже ворожа армія там зазнала втрат і розбита, тому на підтримку своїх дій ворог змушений маневрувати резервами, переміщувати підрозділи в районі лінії нашого держкордону і поповнювати свої сили та засоби за рахунок резервів від повітряно-десантних військ РФ і також 11 та 44 армійських корпусів РФ".
Що було раніше:
- 9 червня глава Чечні Рамзан Кадиров заявив про нібито захоплення селища Рижівка на Сумщині полком "Ахмат-Чечня". Місцева влада спростувала ці заяви.
- 8 червня командир чеченського спецпідрозділу "Ахмат" Апті Алаудінов заявив, що влада РФ наприкінці травня 2024 року вирішила перекинути підрозділи "Ахмат" на Харківський напрямок.