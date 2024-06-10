ОСУВ "Хортиця": Росіяни виставили загородзагони з кадировців на Харківщині

На кордоні із Харківщиною російські окупанти виставили загороджувальні загони кадировців, які мають стримувати росіян тікати з території України, повідомляє Українська правда.

Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону.

"Є інформація, що вони будуть розміщувати ці підрозділи (кадировців - ред.) для підтримки перегрупування своїх військ.

Ворог дотримується тактики виставлення загороджувальних загонів, з числа особового складу цього підрозділу "Ахмат". Звичайно, будуть розміщені вони десь на кордонах або поблизу кордонів із північчю Харківщини.

Адже ворожа армія там зазнала втрат і розбита, тому на підтримку своїх дій ворог змушений маневрувати резервами, переміщувати підрозділи в районі лінії нашого держкордону і поповнювати свої сили та засоби за рахунок резервів від повітряно-десантних військ РФ і також 11 та 44 армійських корпусів РФ".

Що було раніше: