"Укренерго": У роботу повернули міждержавну лінію електропередачі
У роботу повернули міждержавну лінію електропередачі, яку виводили в плановий ремонт, повідомляє Економічна правда.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
"Після ремонту повернулася в роботу одна з високовольтних повітряних ліній, що поєднують українську енергосистему з об’єднаною енергомережою континентальної Європи. Лінія виводилась у плановий ремонт 3 червня", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
З 24 червня критична інфраструктура отримає пріоритет в електропостачанні, а решта електроенергії буде розподілена рівномірно між областями.