Генштаб: Сили оборони вразили зенітні ракатні девізіони РФ у Криму
Вночі захисники уразили зенітний ракетний дивізіон С-400 окупантів в районі Джанкоя і два зенітних ракетних дивізіона С-300 біля Чорноморського та Євпаторії, що в окупованому Криму, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив Генштаб ЗСУ.
"Вночі сили оборони України завдали успішних ударів по одному зенітному ракетному дивізіону С-400 окупантів в районі Джанкоя, а також двох ворожих зенітних ракетних дивізіонах С-300 біля Чорноморського та Євпаторії...
Завдяки вдалій бойовій роботі сил оборони, ППО російських загарбників в українському Криму зазнала суттєвих втрат".
У Генштабі додали, що російські окупанти не змогли перехопити жодну із випущених ракет
Після ударів українських ракетників у вказаних районах зафіксували негайне припинення роботи радарів комплексів С-300/С-400.
Крім того, у всіх трьох районах стартових позицій зенітних ракетних дивізіонів РФ почалась подальша детонація боєкомплектів.