У Генштабі прокоментували ситуацію в Рижівці на Сумщині
Через специфіку розташування російські диверсанти інколи можуть оперувати у районі села Рижівка Сумської області. Втім Сили оборони проводять контрдиверсійні заходи. Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ) Андрій Ковальов в ефірі телемарафону, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.
Наразі ситуація у селі контрольована, а вкиди про нібито присутність російських військ в населеному пункті - не відповідає дійсності. Рижівка контрольована Україною.
Вчора, 9 червня, на одній з будівель нібито з'явився російський прапор, який ворог попередньо замінував.
"І тому із застосуванням дронів, новітніх технологій було розміновано, було збито цю ганчірку. Більше у Рижівці російської ганчірки немає. Інформація про те, що нібито у Рижівку заходили якісь підрозділи російських військ не відповідає дійсності. Зараз йдуть перевірки й з'ясування", - додав Ковальов.
Село розташоване в смузі державного кордону. Навпроти нього є російське горезвісне селище Тьоткіно. Від території України Рижівка віддалена річкою Сейм та лісами. Це дозволяє інколи ворожим диверсантам оперувати в цьому районі. Водночас Сили оборони проводять контрдиверсійні заходи.
Зокрема у смузі також проходить евакуація населення.
"Це (евакуація, - ред.) проводиться по всій лінії державного кордону з країною агресором. І Україна контролює кордон, тим паче контролює кордон у Сумській області. Підстав для паніки немає. І всі заяви окупантів, всі відео, які вони розповсюджують нібито говорячи, що це Рижівка є просто спробою підірвати спокій громадян, посіяти паніку і нібито заявити про присутність там російських військ. Це не відповідає дійсності", - додав речник Генштабу.