У Генштабі прокоментували ситуацію в Рижівці на Сумщині

Через специфіку розташування російські диверсанти інколи можуть оперувати у районі села Рижівка Сумської області. Втім Сили оборони проводять контрдиверсійні заходи. Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ) Андрій Ковальов в ефірі телемарафону, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Наразі ситуація у селі контрольована, а вкиди про нібито присутність російських військ в населеному пункті - не відповідає дійсності. Рижівка контрольована Україною.

Вчора, 9 червня, на одній з будівель нібито з'явився російський прапор, який ворог попередньо замінував.

"І тому із застосуванням дронів, новітніх технологій було розміновано, було збито цю ганчірку. Більше у Рижівці російської ганчірки немає. Інформація про те, що нібито у Рижівку заходили якісь підрозділи російських військ не відповідає дійсності. Зараз йдуть перевірки й з'ясування" , - додав Ковальов.

Село розташоване в смузі державного кордону. Навпроти нього є російське горезвісне селище Тьоткіно. Від території України Рижівка віддалена річкою Сейм та лісами. Це дозволяє інколи ворожим диверсантам оперувати в цьому районі. Водночас Сили оборони проводять контрдиверсійні заходи.

Зокрема у смузі також проходить евакуація населення.