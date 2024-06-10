Нафтовий танкер РФ здійснив таємне перевантаження поблизу Сінгапуру – ЗМІ

Перший російський нафтовий танкер, який намагався доставити сиру нафту, перебуваючи під санкціями США, здійснив таємну пересадку вантажу на інше судно. Про це пише Bloomberg, повідомляє ЛігаБізнес.

У жовтні судно SCF Primorye потрапило під санкції США, після чого близько пів року більше не завантажувало нафту.

Але, за даними журналістів, наприкінці квітня танкер відправився в російський чорноморський порт Новоросійськ і забрав вантаж сирої нафти марки Urals перед тим, як відправитися до вод біля Сінгапуру.

Невдовзі після прибуття до точки на схід від Сінгапуру, 900-футовий танкер зник із системи автоматичної ідентифікації (AIS), яка використовується комерційними суднами для транслювання свого місцезнаходження та пунктів призначення з міркувань безпеки. Екіпаж судна може вимкнути AIS, зазначають журналісти.

Проте супутникові знімки показали, що після зникнення 3 червня судно передало свій вантаж іншому судну – Ocean Hermana.

"Така таємна передача теоретично може дозволити покупцю нафти уникнути асоціації з судном, що потрапило під санкції. Виявлення судна-одержувача ускладнює приховування походження вантажу" , – йдеться в повідомленні.

Танкер, на борту якого знаходилося близько 1 мільйона барелів нафти, належить російській державній нафтоналивній компанії Совкомфлот.

Два судна були ідентифіковані Bloomberg за їхніми розмірами, конфігурацією палуби та забарвленням. Їхні назви також підтверджені компанією TankerTrackers.com Inc., яка спеціалізується на інтерпретації супутникових знімків для виявлення танкерів, що порушують санкції.

Журналісти зазначають, що нафту відправили швидше за все в Китай.

До того ж інше підсанкційне судно "Братськ" вже йде маршрутом SCF Primorye. Зараз танкер перебуває в Індійському океані з вантажем сирої нафти марки Urals, який він завантажив у Новоросійську 23 травня і має прибути до вод біля Сінгапуру 17 червня.