Синоптики прогнозують дощову погоду з грозами, шквалами та градом

З 11 червня синоптики прогнозують в Україні дощову погоду з грозами, шквалами і градом, а температура повітря місцями опуститься до до +17+23 градусів, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила синоптик Наталя Діденко.

"Тиждень починається дощами і комарами. Завтра (11 червня - ред.) дощі з грозами, часом із сильними зливами, градом і шквалами пройдуть на заході, півночі України (на Сумщині трохи легше), зачеплять Вінниччину, Черкащину та Одещину. Це гулятимуть атмосферні фронти.

Переважатиме завтра (11 червня - ред.) суха погода на сході України, у більшості центральних областей та південної частини.

Спека триватиме на сході та півдні, +29+33 градуси. На заході навіть холоднувато, +19+23 градуси. Загалом очікується +23+29 градусів".

погода 11 червня

У Києві 11-го червня пройдуть короткочасні дощі, прогримлять грози. Ймовірні шквали і град. Температура повітря +26, +27 градусів.

Впродовж 12-14 червня, короткочасно похолоднішає до +17+23 градусів на заході, півночі та подекуди в центральних областях України.

Крім того, внаслідок значних дощiв, у басейнах річок Закарпатської області можливе стрімке підвищення рівнів води, iснує загроза сходження невеликих селевих потоків.

На рiчках басейну Днiстра, на річках суббасейнів Прута та Сірета очікується пiдвищення рiвнiв води.

Внаслідок спустошення Каховського водосховища та входження р.Дніпро в старе природне русло, рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях.

погода 12 червня

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