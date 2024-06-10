Ринок праці в Україні: як змінилися зарплати у травні

У травні середня зарплата у вакансіях на Work.ua склала 20 000 грн. Цей показник залишається незмінним уже 4 місяці. Про це свідчать дані Work.ua, повідомляє Економічна правда.

Згідно з повідомленням, серед областей-лідерів лише на Дніпропетровщині середні зарплати зросли (19 500 грн, +500 грн до квітня).

За даними сайту, вже другий місяць поспіль зменшується середня зарплата у категорії "Страхування" (23 500 грн, -5%).

Водночас зростання є у таких категоріях:

"Топменеджмент, керівництво вищої ланки" — 40 000 грн, +10% до квітня;

"Охорона, безпека" — 37 500 грн, +7%;

"Будівництво, архітектура" — 25 000 грн, +6%;

"Дизайн, творчість" — 21 000 грн, +5%;

"Культура, музика, шоу-бізнес" — 21 000 грн, +5%;

"Сільське господарство, агробізнес" — 21 500 грн, +5%;

"Продаж, закупівля" — 26 000 грн, +4%;

"Фінанси, банк" — 17 500 грн, +4%.

У травні найвищі середні зарплати (окрім керівних посад та сфери IT) ринок праці пропонував фахівцям у Силах оборони України — в середньому 70 000 грн.

Серед цивільних професій, найвищі зарплати мають медіабайер (50 000 грн), водій-міжнародник (47 500 грн), рихтувальник (42 500 грн), ендодонтист, рієлтор (40 000 грн), арматурник (37 500 грн), бізнес-аналітик (35 500 грн), медіапродюсер (35 300 грн).