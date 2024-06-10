Саміт миру у Швейцарії: участь підтвердили 90 країн та організацій

Близько 90 країн і організацій зареєструвалися для участі у Саміті миру, який відбудеться у Швейцарії 15-16 червня, заявила 10 червня президентка країни Віола Амгерд, повідомляє Радіо Свобода.

Вона розповіла журналістам, що більшість учасників будуть представлені на рівні глав держав або урядів.

Президентка Швейцарії зазначила, що зустріч спрямована на "спільне визначення дорожньої карти" щодо того, як залучити Росію до майбутнього мирного процесу.

Загалом було розіслано близько 160 запрошень. Амгерд запевнила, що для швейцарського уряду не є "розчаруванням", що менш як 100 представників оголосили про участь у першій фазі мирного процесу.

Раніше у Офісі президента України повідомляли що, участь у Саміті миру підтвердили 107 країн і міжнародних організацій.

У Росії, яку не запросили на саміт, заявляли, що переговори про мир в Україні, заплановані в червні у Швейцарії, не матимуть сенсу без участі Росії. Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що будь-які дії щодо України, які "ігнорують позицію Росії", "відірвані від реальності".

Конференція, яку українська влада називає Глобальним самітом миру, відбудеться 15–16 червня на розкішному курорті Бурґеншток поблизу міста Люцерн у Швейцарії.

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