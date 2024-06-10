Білорусь долучилась до російських навчань щодо застосування ядерної зброї

Міністр оборони Білорусі Віктор Хрєнін зробив заяву, що його країна долучилась до другого етапу навчань російських військових із застосування нестратегічної ядерної зброї, повідомляє Українська правда.

Про це говорить заява опублікована Міноборони Білорусі.

"Послідовно зміцнюємо свій оборонний потенціал. І наша участь у другому етапі навчання Збройних сил Російської Федерації із застосування нестратегічної ядерної зброї цьому підтвердження".

Хрєнін розповів начебто про "агресивні випади" західних держав, тому, за його словами, військові "діють вже на упередження, планово підвищуючи готовність до застосування так званої зброї відплати".

"Зараз, як ніколи раніше, ми сповнені рішучості реагуванню на будь-які погрози, які створюються як для нашої держави, так і Союзної держави" , - сказав він.

Водночас Хрєнін сказав, що у Білорусі немає на меті створювати напругу у питаннях забезпечення регіональної безпеки.

Нагадаємо: В Білорусі схвалено нову воєнну доктрину, яка вперше передбачає застосування ядерної зброї. На білоруській території, як відомо, перебуває тактична ядерна зброя Росії за домовленістю між Мінськом і Москвою.

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