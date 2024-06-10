Путін планує відвідати Північну Корею – росЗМІ

Правитель Росії Володимир Путін найближчим часом планує відвідати Північну Корею та В'єтнам.﻿﻿ Про це пишуть російські "Ведомости" з посиланням на "дипломатичне" джерело, повідомляє Українська правда.

Інформацію про те, що візит відбудеться і що він зараз "активно готується", виданню підтвердив посол Росії в Північній Кореї Олександр Мацегора.

За даними джерела, відразу після поїздки в КНДР Путін відвідає В'єтнам. Візити можуть відбутися вже в червні.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, коментуючи інформацію про поїздки, не підтвердив і не спростував її, заявивши лише, що "коли час настане, ми будемо робити відповідні оголошення".

Нагадаємо, Путін за весь час на посаді відвідував КНДР один раз - у 2000 році, тоді лідером цієї країни був Кім Чен Ір. Нинішній керівник КНДР Кім Чен Ин востаннє приїжджав до Росії у вересні 2023 року.

Міжнародний кримінальний суд у 2023 році видав ордер на арешт Путіна через війну в Україні. КНДР і В'єтнам юрисдикції МКС не визнають.

У травні Путін їздив в Китай.